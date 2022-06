Für den Navigationsgeräte-Vergleich hat die Redaktion folgende 11 Modelle von 4 bekannten Hersteller ausgewählt, um Ihnen eine größtmögliche Produktvielfalt zu bieten: Garmin Dri­veS­mart 65 MT-S EU, TomTom GO Es­sen­ti­al, TomTom GO Es­sen­ti­al 5", Garmin Dri­veS­mart 55 MT-S EU, Garmin Dri­veS­mart 61LMT-S, TomTom Via 52, TomTom Na­vi­ga­ti­ons­ge­rät GO Basic, TomTom GO Discover, Jimwey GPS Navi , TomTom Na­vi­ga­ti­ons­ge­rät und WayGoal Na­vi­ga­ti­ons­ge­rät. Mehr Informationen »